Daspo per i ragazzi dopo la rissa

Rissa con calci e pugni al Much More di Matelica tra due gruppi di giovani residenti in provincia: ora i responsabili non potranno entrare nel locale e neanche stare nelle vicinanze di esso.

Sono otto le persone destinatarie delle misure di prevenzione disposte dal questore, dopo la segnalazione dei carabinieri di Camerino, al termine di una complessa attività di indagine svolta appunto dai militari dell’Arma. In otto, l’8 dicembre scorso, si erano resi protagonisti di una violenta colluttazione, iniziata all’interno per futili motivi e poi proseguita fuori dal locale da ballo di Matelica. Tre di loro erano rimasti feriti ed erano stati portati in ospedale.

Grazie alle indagini dei carabinieri della stazione locale, tutti i responsabili erano stati denunciati alla procura per il reato di rissa e, successivamente, i carabinieri di Camerino per loro avevano richiesto ulteriori provvedimenti.

Dopo l’attività istruttoria della Divisione polizia anticrimine, il questore ha emesso nei confronti di questi ragazzi, tutti tra i 14 e i 28 anni, residenti in particolare a Tolentino e San Severino e alcuni per altro già noti alle forze dell’ordine, il divieto di accesso e di stazionamento nei pressi del locale pubblico dove era avvenuta la rissa e anche di quelli vicini.

Il divieto avrà la durata di un anno per tutti, tranne che per un soggetto che era già destinatario di altre misure di prevenzione, per il quale il divieto avrà la durata di due anni.

Chiara Marinelli