Drone per i vigili del fuoco: "Soccorsi più efficaci"

Un drone di ultima generazione per i vigili del fuoco di Macerata. È la donazione voluta dalla Fondazione Carima, tra gli oltre cinquanta progetti finanziati o realizzati nel corso dell’anno appena concluso. Il drone consentirà interventi di soccorso più efficaci, aumentando nel contempo la sicurezza degli operatori. Il corpo dei vigili del fuoco è una componente fondamentale del servizio nazionale di protezione civile, e spesso si trova a dover intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza, a tutela dell’incolumità delle persone e dell’integrità dei beni, assicurando prestazioni che richiedono sia professionalità tecniche, anche ad alto contenuto specialistico, sia risorse strumentali idonee. In tal senso il drone potrà essere utilizzato in numerose circostanze, che vanno dalla ricerca di persone in ambienti impervi alla verifica statica di edifici colpiti da terremoto, dalla sorveglianza delle frane alla documentazione video degli incendi. In quest’ultimo caso in particolare, grazie alle immagini termiche che garantiscono la visione attraverso gli strati di fumo, il drone permette di ottenere una panoramica ideale di ciò che sta accadendo, indirizzando al meglio il lavoro delle squadre a terra. I droni si caratterizzano inoltre per un altro punto di forza ovvero la loro sostenibilità, in quanto sono a impatto ambientale zero. "Siamo molto orgogliosi di questa donazione – ha spiegato il presidente della Fondazione Carima, Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi – poiché andrà a beneficio dell’intera collettività provinciale e agevolerà il prezioso lavoro svolto quotidianamente dai vigili del fuoco. Il drone sarà inoltre impiegato nella tutela del territorio della riserva naturale Abbadia di Fiastra nell’ambito della convenzione stipulata tra il comando Vvf di Macerata e la Fondazione Giustiniani Bandini, alla quale siamo legati da un duraturo rapporto di collaborazione". "Ringrazio a nome mio e da parte di tutto il personale del mio comando la Fondazione Carima – ha dichiarato il comandante Vvf di Macerata, l’ingegnere Mauro Caprarelli – e in particolare il presidente Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi e l’ex presidente Rosaria Del Balzo Ruiti per aver accolto la nostra richiesta e aver provveduto all’acquisto e alla donazione del drone, che sicuramente costituirà un valore aggiunto importante al parco mezzi e attrezzature e ci consentirà di essere più efficaci ed efficienti".

Paola Pagnanelli