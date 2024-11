Dune e piante protette,. Unicam nell’area Tre Case

Si è svolta nei giorni scorsi a Civitanova nelll’area floristica regionale Tre Case, l’esercitazione di rilievo e monitoraggio della vegetazione costiera con gli studenti di Ecologia applicata e "Conservazione della natura del corso di laurea in Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali di Unicam. Guidati dal professor Stefano Chelli e da Marco Cervellini, gli studenti hanno raccolto dati sulla composizione floristica del sito, confrontando e integrando i dati di un campionamento del 2023. Le informazioni raccolte saranno usate sia per confermare la presenza di specie vegetali di interesse conservazionistico che per classificare gli ecosistemi costieri secondo i manuali Ispra. I dati non saranno solo utilizzati a fini didattici, ma avranno anche un riscontro applicativo visto che saranno inviati al Comune di Civitanova e alla Regione, in un’ottica di collaborazione istituzionale e condivisione delle informazioni. Gli ecosistemi costieri dunali sono infatti di fondamentale importanza dal punto di vista conservazionistico e perciò riconosciuti come habitat di interesse comunitario dall’Unione europea. La stessa area floristica è oggetto di proposta, da parte della Regione, per l’istituzione di un sito Natura 2000. Il corso di laurea sulla gestione delle risorse naturali di Unicam è strutturato in due curricula, per formare rilevatori naturalistici o esperti in economia circolare, sostenibilità delle produzioni e qualità degli ambienti rurali ed urbani.