Ecco Compay Segundo e De Martino

Altri due grandi nomi saranno protagonisti quest’estate all’arena Gigli di Porto Recanati: il 17 luglio il celebre presentatore televisivo Stefano De Martino sarà in scena con "Meglio stasera", mentre il 21 luglio ecco il concerto della storica band cubana Grupo Compay Segundo.

Il Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club è l’ensamble di nove elementi che dal 1955 tengono viva e portano in giro per il mondo la musica del mitico e compianto musicista cubano Compay Segundo. Oltre al suo apporto al patrimonio culturale cubano ha promosso l’uso di uno strumento, l’armonico, e ha introdotto i clarinetti nell’organico fisso dell’ensemble strumentale. Tra l’altro Compay Segundo in persona scelse i musicisti della band come suoi successori, affinché divulgassero la sua arte.

Del gruppo fanno parte due dei suoi figli, Salvador e Basilio, inoltre due di questi musicisti parteciparono al film di Wim Wenders "Buena Vista Social Club". I biglietti per il concerto sono già in vendita sui circuiti di TicketOne e Ciao Tickets. Per informazioni ci si può rivolgere al 3473247190.

Per quanto riguarda lo spettacolo di Stefano De Martino, lui metterà in scena giochi musicali, mash up e virtuosismi canori con una sola regola: "Non è mai una sola canzone per volta". A dargli manforte saranno gli otto orchestrali della Disperata Erotica Band, sospesa fra Carosone e Sanremo. Insomma, sarà una serata con un’offerta speciale armonica, elegante e intrigante. Ci sarà così anche lo Stefano De Martino in versione danzatore, accompagnato nelle coreografie da alcuni ballerini professionisti e colleghi di qualche stagione addietro.

Dopo un centinaio di repliche in tutta Italia, terminate a inizio anno con i trionfali sold out al Politeama di Napoli e al Brancaccio di Roma, De Martino ci propone la versione estiva di questo successo teatrale, con una nuova forma in progress che strizza l’occhio agli ultimi sviluppi della sua carriera, e a nuovi esilaranti racconti verificatosi dopo l’inizio di questo lungo tour. I biglietti sono disponibili sempre sui circuiti online di TicketOne e Ciaotickets.

Per informazioni ulteriori è possibile contattare lo 0859047726 e www.besteventi.it.