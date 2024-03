Fulmini e saette con Zeus e il fuoco degli dei

Oggi alle 17, al Vaccaj di Tolentino, torna la rassegna ’A teatro con mamma e papà’. A chiudere la rassegna 2023/24 sarà la Compagnia Teatro Verde di Roma, che dal 1986 si dedica interamente al teatro ragazzi, con spettacoli originali che si avvalgono di una tecnica mista (attori, burattini, pupazzi, clownerie, giocolerie, ombre, proiezioni…) prediligendo la musica, i colori e la fantasia, con ’Zeus e il fuoco degli dèi’, spettacolo vincitore del “Premio Città di Padova 2013”. Fulmini e saette! Zeus si è arrabbiato: qualcuno ha osato rubare il sacro fuoco degli dèi e lo ha regalato agli uomini. Chi è stato? Su chi ricadrà la terribile vendetta del re degli dèi? La nostra storia comincia dalla fine: Prometeo (ebbene sì è stato lui!) giace incatenato ad una roccia tormentato da un’aquila che gli rode il fegato. La tragedia-commedia di Prometeo viene raccontata con un piglio ironico ma mai parodistico, in cui si percepisce l’audacia degli uomini e la prepotenza degli dèi, incarnati in Zeus capriccioso quanto potente, invincibile quanto vendicativo. Le uniche armi a disposizione di Prometeo e degli uomini sono il coraggio e l’ironia. Basteranno? Come ogni tragedia che si rispetti, anche qui troveremo un coro: le tre Arpie ci accompagneranno per tutta la narrazione, confondendo il coro tragico con quello musicale... Tra le incredibili scene e i coloratissimi costumi di Santuzza Calì, gli attori interpretano un esercito di personaggi, sdoppiandosi, alle volte triplicandosi in una giostra di cambi vorticosi e inattesi, per poi alla fine, al momento degli applausi, sorprendere il pubblico!