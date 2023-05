Giardini di via Goito, finalmente la targa definitiva per Anna Frank

Dopo tre settimane di attesa, anche Anna Frank ha la sua targa, finalmente istallata nei giardini a lei intitolati, in via Goito. In quel fazzoletto verde la cerimonia di inaugurazione è avvenuta lo scorso 25 aprile, con uno ‘scivolone’ dell’amministrazione che non era riuscita a far realizzare per tempo la targa ufficiale. Un intoppo a cui si era rimediato affiggendone una posticcia che venne successivamente rimossa, con l’intento di effettuare la sostituzione in tempi accettabili. E, invece, per confezionare quella attuale ci son voluti ben venti giorni. Il palo che la ospita è stato spostato, dal margine dell’area verso una zolla più centrale del giardino. Sul ritardo che ha accompagnato la posa della targa ufficiale dedicata alla ragazzina ebrea simbolo dell’Olocausto non sono mancate critiche e perplessità. Il presidente della commissione comunale Toponomastica, Giorgio Pollastrelli, ha intanto espresso la volontà intervenire ancora nei giardini di via Goito con installazioni che ricordino brani tratti dal libro il Diario di Anna Frank.