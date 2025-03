"Giosetta Fioroni. Argento Vivo". La lectio di Maria Grazia Messina

Nuovo appuntamento con "Incontri sull’arte e dintorni" organizzato dagli Amici di palazzo Buonaccorsi. La conferenza, oggi alle 17 nella sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti, ospiterà la lectio magistralis della docente Maria Grazia Messina "Giosetta Fioroni. Argento Vivo": tema sarà la figura di Giosetta Fioroni che ha vissuto all’inizio degli anni Sessanta la nuova stagione dell’arte italiana. Fioroni, con la sua pittura, permette di conoscere l’ambiente di Roma in quel decennio, tra avanguardie e scambi artistici e letterari. All’incontro anche l’intervento del professor Francesco Adornato, fine conoscitore dell’opera dell’artista e tra i promotori della Fondazione Goffredo Parise-Giosetta Fioroni recentemente inaugurata stampa. Maria Grazia Messina (foto) ha insegnato nelle Università di Macerata, Venezia e Firenze, dove ha diretto la Scuola di dottorato in Storia delle arti e dello spettacolo. Ha presieduto la Consulta universitaria nazionale per la storia dell’arte, ed è stata membro del Consiglio superiore dei beni culturali. Ha curato diverse mostre, a Torino, GAM, a Milano, Museo del 900, a Ferrara, Palazzo dei Diamanti, a Roma, Terme di Diocleziano e in altre prestigiose gallerie.

Martina Di Marco