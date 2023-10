Guidatori alticci: sei patenti ritirate

Ubriachi al volante nel mirino dei carabinieri. Nei primi giorni della scorsa settimana a Macerata, una pattuglia e del Nucleo operativo ha fermato in via Falcone una Mercedes Classe A. Al conducente, un 44enne della zona, è stato riscontrato un tasso pari a 1,09 grammi per litro. Per questo è scattato il ritiro della patente di guida ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Anche i carabinieri di Monte San Giusto sono intervenuti nei confronti di un 43enne residente nella provincia di Fermo: era alla guida della sua Fiat Punto ed è risultato avere un tasso alcolemico pari a 0,85. Anche per lui è scattato il ritiro della patente di guida e segnalazione alla procura. Altre due denunce per guida sotto l’effetto dell’alcool hanno riguardato un 25enne di Macerata e un 24enne di Mogliano. La prova dell’etilometro ha consentito di accertare tassi alcolemici superiori alla norma, pari rispettivamente a 1.09 e 0,9. E così anche le loro patenti sono state ritirate, con la conseguente denuncia. Nei guai per la violazione amministrativa invece un 51enne di Morrovalle e un 40enne di Treia. Nel primo caso l’uomo, in via Cavour a Macerata, era alla guida della sua Fiat Punto con un tasso alcolemico di 0,79. Nel secondo caso, sulla strada provinciale 77 a Montecassiano, il 40enne alla guida del suo Fiat Doblò aveva un tasso alcolemico pari a 0,76. A entrambi gli uomini, che rispondono della violazione di guida in stato di ebbrezza in via amministrativa, è stata comminata una sanzione di 724 euro, con la decurtazione di 10 punti e il ritiro della patente di guida da 3 a 6 mesi.