Hashish in auto e a casa: nei guai un giovane

Viaggiava con undici dosi di hashish nascoste nel cofano della minicar. Ma i carabinieri di Tolentino lo hanno fermato per un controllo, insospettiti dal suo girare a fari spenti in centro città, e denunciato. A finire nei guai un diciannovenne del posto, italiano e incensurato. È successo sabato sera, durante un servizio a largo raggio della Compagnia di Tolentino disposto dal Comando provinciale di Macerata per prevenire e contrastare l’uso di sostanze stupefacenti, sempre più frequente tra giovani e giovanissimi. Il personale ha notato e seguito la minicar, in quanto appunto il conducente, a fari spenti, aveva fatto degli spostamenti sospetti in centro per poi parcheggiare in un vicolo, facendo salire un altro giovane. A questo punto, dato l’atteggiamento tenuto dai ragazzi, i militari hanno deciso di approfondire: è emerso che il diciannovenne alla guida custodiva in un borsellino posto nel cofano due barattolini con undici dosi di hashish già suddivise e confezionate per lo spaccio. È scattata quindi la perquisizione domiciliare, che ha portato al sequestro di un panetto di ulteriori trenta grammi, un bilancino, un coltello per il taglio delle dosi, nascosti tra gli abiti, nella sua stanza. In un cassetto erano custoditi anche 1.600 euro, ritenuti dai militari provento dell’attività illecita. Il giovane è stato denunciato alla procura di Macerata per detenzione ai fini di spaccio. Numerosi posti di controllo e sanzioni amministrative, sempre nel fine settimana, sul fronte della sicurezza stradale con il sequestro di un’auto che circolava senza assicurazione. La stazione dei carabinieri di Tolentino ha elevato infine una sanzione per ubriachezza a carico di una donna che aveva dato in escandescenza lungo la strada pubblica, inveendo contro familiari e passanti, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcolici.