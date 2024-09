Il luogotenente Vinchi in pensione. L’omaggio dei colleghi carabinieri

Andrà meritatamente in pensione il luogotenente dei carabinieri Roberto Vinchi, classe 1964, da tantissimi anni in servizio al Comando provinciale di Macerata col ruolo di comandante della sezione segreteria e personale. Originario di Visso, si era arruolato nell’Arma nel 1986 e ha ricoperto vari incarichi nel corso della sua lunga carriera, iniziata da giovane carabiniere a Segni (Roma) e poi a Castrocaro Terme (in provincia di Forlì-Cesena). Nel 1989, promosso a sottufficiale, aveva lavorato nella caserma di Palmanova (Udine) e successivamente a Gubbio (Perugia).

Finché, a settembre del 1999, era stato destinato a Macerata dapprima alla stazione e dopo all’ufficio del Comando provinciale. E diversi sono stati i riconoscimenti, tra cui la medaglia di benemerenza per il soccorso alle popolazioni in occasione dei terremoti nelle Marche ed in Umbria del 1997 e del 2016, la croce d’oro con torre per anzianità di servizio e la medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, che viene conferita al compimento di cinquant’anni di carriera militare.

Ieri mattina, Vinchi ha salutato tutti i colleghi di Macerata che lo hanno sempre circondato con il loro affetto. Era presente pure il colonnello Nicola Candido, comandante provinciale dei carabinieri, che ha rivolto al luogotenente le più sentite parole di ringraziamento per il suo lavoro, svolto sempre con competenza, determinazione e grande professionalità. Il 21 settembre, al compimento del 60esimo anno di età, Vinchi lascerà il servizio.