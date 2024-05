Il maxi cantiere: "Lunedì la demolizione del palazzo più in alto. Promossa la viabilità"

Le ditte seguono il programma e le demolizioni procedono come previsto in via Pantaleoni. L’operazione è particolarmente complessa visto che si devono demolire otto edifici vicini a una scuola, e lungo una via stretta lungo la quale passano ogni giorno 11mila auto in uscita e 9mila in entrata. "La viabilità sta funzionando – rassicura il comandante della polizia locale Danilo Doria – e i lavori procedono. Le ditte hanno completato la demolizione del civico 111, per il 109 sono a buon punto e al massimo per giovedì avranno finito. Da lunedì inizieranno con il civico 89, per liberare la strada e riaprire via Zorli, dove c’è il semaforo. Al nostro comando non sono arrivate lamentele per la rumorosità del cantiere o le polveri: non sono state segnalate criticità nell’abbattimento delle pareti. Sabato tra l’altro la scuola era chiusa e questo è stato molto positivo, perché i rumori avrebbero potuto dare fastidio, soprattutto quello della pompa che spruzza l’acqua per tenere sotto controllo la polvere. Si è scelto correttamente di lavorare lì sabato e domenica. Adesso i lavori si spostano più su di 30/40 metri rispetto alla scuola. Per il civico 89 è stato fatto un sopralluogo e non dovrebbe essere necessario chiudere la strada; si partirà lunedì credo senza creare problemi eccessivi alla circolazione". I cantieri per ora serviranno a demolire le parti superiori dei palazzi. I detriti creeranno il piano di lavoro per rinforzare il muraglione della strada. "Via Pantaleoni è l’unica del quartiere, Borgo San Giuliano è troppo ripido. Era necessario pensare a tutti gli accorgimenti per non chiudere la strada e siamo riusciti anche a far passare gli autobus, fermando un attimo il cantiere. Le aziende lavorano molto bene e rispondono alle nostre richieste, i capicantiere sono esperti di interventi simili in città e competenti: si tratta di aziende strutturate, che stanno lavorando con il massimo della professionalità. Anche questo è importante per la riuscita di questo intervento complesso".