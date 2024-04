Lavoro nero: multa a un maxi cantiere

Violazioni in materia di sicurezza, di impiego di operai clandestini e di lavoro nero, emesse sanzioni per oltre 50.000 mila euro a carico di un maxi cantiere di Civitanova all’interno del quale operavano diverse ditte, anche queste risultate irregolari. E’ il bilancio di una serie di accertamenti effettuati dal Nucleo carabinieri dell’Ispettorato del lavoro di Macerata e dal personale dell’Ispettorato territoriale di Macerata che hanno interessato il territorio provinciale e in particolare la costa. Denunciato il titolare dell’impresa edile civitanovese, ritenuto responsabile di impiego di manodopera priva di permesso di soggiorno e dei titoli per la regolare occupazione. Denunciato anche un lavoratore clandestino. I controlli hanno evidenziato l’irregolarità di tutte le ditte operanti all’interno del cantiere e sono state numerose le prescrizioni contestate e le relative sanzioni comminate, per un importo superiore ai 50.000 euro. Nel complesso, sono state ispezionate sette aziende operanti nel settore dell’edilizia, individuati trenta lavoratori, elevate dieci multe inerenti le violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Particolare attenzione è stata posta dalle ispezioni all’installazione dei ponteggi, alle aperture nei solai, alle omesse installazioni dei parapetti, alle violazione dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro in genere e alla verifica della documentazione in materia di sicurezza delle ditte operanti. In tutto, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria cinque titolari di azienda e dovranno rispondere di violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e sono state inoltre contestate due violazioni relative al contrasto all’immigrazione clandestina. L’attività di verifica e di ispezione è stata affiancata dall’opera di sensibilizzazione e di informazione sulla legislazione vigente. Il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro e l’Ispettorato territoriale del lavoro di Macerata, continueranno ad effettuare controlli nei prossimi giorni per tutelare i lavoratori, contrastando lo sfruttamento irregolare di manodopera.