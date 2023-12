Incontro su malattie e cambiamento climatico. Appuntamento all’oratorio Don Bosco

"Malattie da vettore, zoonosi e cambiamento climatico: quanto dobbiamo preoccuparci?". È il titolo dell’incontro aperto a tutta la cittadinanza e in programma oggi alle 17.30, nell’oratorio Don Bosco in via Trieste 3, a Porto Potenza. In particolare, l’attenzione sarà rivolta verso chi convive con gli animali domestici. L’appuntamento, organizzato con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, vedrà come relatori la dottoressa Katiuscya Battistelli (dell’ambulatorio veterinario Sant’Anna) e il dottor Gianluca Minucci (che lavora per l’azienda farmaceutica Msd Animal Health).