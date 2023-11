Incontro sui contratti, il rinvio non arriva. Ora la Uil diffida l’Ast

Una diffida alla Ast, per aver negato alla Uil Fpl il rinvio di un incontro sui contratti integrativi. "Esprimiamo il nostro profondo disappunto – scrivono Marcello Evangelista e Andrea Santavicca, segretari regionale e territoriale della sigla – per il fatto che la Ast di Macerata, con atto a firma del responsabile delle risorse umane Trubbiani, non abbia voluto accogliere la nostra richiesta di rinvio dell’incontro della delegazione trattante convocata per mercoledì scorso alle 15". Quel giorno era in programma la negoziazione decentrata "per la definizione di un contratto integrativo che presenta non pochi punti di divergenza irrisolti". Ma i sindacalisti non potevano essere presenti, in quanto impegnati nell’organizzazione dello sciopero di oggi indetto con la Cgil. "La nostra richiesta è stata ignorata con una superficialità che non ha precedenti. In passato più volte la stessa amministrazione, sempre a firma dello stesso dirigente peraltro, ha rinviato sine die, talvolta anche a ridosso dell’inizio della riunione, gli incontri della delegazione trattante. E il rinvio è stato sempre concesso a tutti, anche a fronte di motivazioni generiche, poco plausibili o affatto circostanziate. Un comportamento grave quello della Ast Macerata, che sommato ad altri episodi in cui si è cercato di discriminare questa organizzazione sindacale, lo rende inaccettabile. Un comportamento su cui non è possibile soprassedere e che riteniamo volto a impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero di questa organizzazione sindacale e dei lavoratori tutti". Per questo la Uil Fpl ha inviato alla Ast una diffida ex lege, "e chiediamo alla direzione che ha ugualmente proseguito il confronto sul contratto, di rivedere in autotutela il proprio comportamento, e di comunicare a tutto il personale e ai componenti della delegazione trattante la volontà di favorire le libertà e le agibilità sindacali di tutte le organizzazioni sindacali presenti al tavolo, rinviando ogni decisione eventualmente presa nel corso dell’incontro di mercoledì a nuova e successiva convocazione in cui anche la Uil Fpl potrà portare il proprio fattivo contributo". Il sindacato si riserva di valutare ogni azione a tutela delle proprie prerogative.