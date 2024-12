Incontro sulla povertà tra letture, numeri e testimonianze

Organizzato dalla parrocchia di Sant’Anna e dalla Caritas di Porto Potenza, ha avuto luogo un incontro intitolato "Vite senza confini", dedicato al tema della povertà sociale. Nel salone dell’oratorio Don Bosco gremito di pubblico, si è tenuto un appuntamento condito da proiezioni, letture e testimonianze su situazioni reali di disagio, oltre a momenti musicali. A portare il suo contributo anche Niccolò Zancan, inviato speciale de "La Stampa", intervistato dal giornalista Andrea Bovari. Zancan, autore del libro "Antologia degli sconfitti" - raccolta di brevi storie di gente ai margini della società, da lui incontrata per la sua attività di cronista - ha parlato delle difficoltà economiche e sociali nelle quali vivono sempre più persone nel nostro tempo. In Italia, sei milioni sono coloro che si trovano in povertà assoluta e quattro milioni, pur lavorando, non guadagnano abbastanza per una esistenza dignitosa. E ancora: 64% della popolazione fa fatica ad arrivare a fine mese. Lo scrittore ha così offerto molti gli spunti di riflessione. All’iniziativa hanno portato il loro saluto la direttrice della Caritas diocesana Barbara Moschettoni, l’assessore alle politiche sociali Margherita Fermani, il parroco don Massimo Fenni.