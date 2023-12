Ladri fanno irruzione in due case: in una rubati piccoli monili d’oro

di Gaia Gennaretti

Ancora malviventi a Castelraimondo. Presa di mira una palazzina ma il colpo va quasi a vuoto. Hanno fatto nuovamente visita in città, giovedì nella tarda serata, nell’arco temporale tra le 19.30 e le 20. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, ignoti si sarebbero introdotti all’interno di un appartamento nel quartiere Ripalta approfittando della notte ormai scesa e della momentanea assenza dei proprietari. Da qui sarebbero riusciti a portare via un piccolo bottino composto da monili in oro dopo aver rovistato per tutta la casa. Poi avrebbero tentato di forzare l’ingresso di un secondo appartamento ma il ritorno dei proprietari li hanno messi in fuga. Una volta tornati, i malcapitati residenti hanno notato il caos lasciato dai ladri e si sono recati presso la locale stazione dei carabinieri per sporgere denuncia. Il valore del bottino non dovrebbe essere di particolare rilevanza e si indaga, anche attraverso la videosorveglianza cittadina, per capire se si tratti di una banda organizzata. Sulla pagina Facebook Sei di Castelraimondo, alcuni residenti hanno allertato gli utenti invitando a fare attenzione qualora venissero avvistate auto sospette in giro per i quartieri.