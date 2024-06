Macerata, scoppia una lite per futili motivi. Spunta un coltello, paura in strada

Macerata, 24 giugno 2024 – Spunta un coltello, dopo una lite scoppiata in strada per futili motivi. Sono stati momenti di tensione nella tarda serata di sabato nel territorio di Gualdo, lungo la strada che collega il paese con Penna San Giovanni.

Un episodio i cui contorni sono ancora da accertare con precisione. Stando a un prima ricostruzione di quanto accaduto, due uomini – ultraquarantenni – si sarebbero affrontati in strada al culmine di un litigio che sarebbe nato per futili motivi.

I protagonisti dell’alterco si conoscevano e, a un certo punto, uno dei due ha estratto un arma da taglio, con la quale avrebbe minacciato il rivale. Sono stati momenti di paura, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri di Sarnano, ai quali spetterà il compito di chiarire i motivi del litigio e la dinamica di quanto accaduto. Non è chiaro, al momento, se l’uomo che ha impugnato l’arma da taglio abbia tentato o meno di colpire il conoscente: di sicuro, quest’ultimo non è stato colpito. I due protagonisti della vicenda sono comunque stati individuati e identificati: ora sono in corso le indagini dei militari dell’Arma, che stanno procedendo sull’episodio. Allo stato attuale, l’uomo che si è visto “sventolare” davanti agli occhi il coltello non avrebbe ancora presentato denuncia nei confronti del suo conoscente.

re. ma.