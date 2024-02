Macerata, la lite finisce con una coltellata. Grave 36enne, l’aggressore in fuga

Macerata, 5 febbraio 2024 – Prima sarebbe nato un pesante diverbio tra i due, entrambi decisamente ubriachi. Poi uno dei contendenti avrebbe tirato fuori un coltello e avrebbe colpito il rivale all’altezza del torace, per poi darsi velocemente alla fuga. Sono dovuti intervenire i carabinieri e gli operatori sanitari del 118, con questi ultimi che hanno trasportato la vittima dell’aggressione – un bielorusso di 36 anni – al pronto soccorso di Civitanova, in codice rosso.

Ma, fortunatamente, il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Questo il fatto di sangue che si è consumato nella notte tra sabato e ieri, nella zona sud di Porto Potenza, su cui indagano ora i militari dell’Arma. Stando alle prime ricostruzioni, intorno alle 23 di sabato, il 36enne si trovava in un bar situato su viale Regina Margherita, vicino a un distributore di benzina, e lì avrebbe passato la serata, bevendo decisamente troppo. Poco dopo sarebbe arrivata un’altra persona, di nazionalità straniera, più o meno della stessa età. I due già si conoscevano, e hanno presto iniziato a battibeccare e a promettersi botte da orbi. Così si sono spostati verso il parcheggio, accanto alle pompe di benzina, e in breve è successo il fattaccio. Stando a una prima ricostruzione, l’altro uomo avrebbe tirato fuori un coltello (lungo più o meno sui 15 centimetri), colpendo il 36enne al torace. Il balordo è subito scappato via, facendo perdere le proprie tracce.

Ad arrivare una pattuglia dei carabinieri e poi i militi del 118, giunti con l’ambulanza della Croce Rossa da Porto Potenza e l’automedica da Civitanova. Il giovane è sempre rimasto cosciente e, dagli accertamenti del 118, la lama non si sarebbe conficcata in modo profondo sul corpo. Insomma, sarebbe potuta andare molto peggio. Dopo aver tamponato la ferita, i sanitari hanno caricato in ambulanza il 36enne, portandolo all’ospedale di Civitanova per tutti gli accertamenti e le cure del caso. Sull’episodio cercheranno di far luce i carabinieri della Compagnia di Civitanova, per dare un volto all’aggressore. E oltre alla denuncia per lesioni, sulla base degli elementi raccolti si valuterà se il responsabile del gesto potrebbe rischiare l’accusa di tentato omicidio.