Lorenzo Lambertucci morto per un malore improvviso: aveva 38 anni

Caldarola (Macerata), 7 dicembre 2023 - Un’intera provincia in lacrime per la prematura e improvvisa scomparsa del 38enne Lorenzo Lambertucci, giovane papà di due bambini. Un malore fatale ieri sera l’ha colpito mentre era a casa, a Caldarola. Gli operatori sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Lorenzo era titolare di Sistema 3, trasferita all’inizio di quest’anno a Piediripa, l’azienda di informatica fondata dal padre Fabio (ex sindaco di Caldarola e professore all’Itis di San Severino). Appassionato di escursioni e fotografia naturalistica, aveva creato con un gruppo di amici la celebre pagina L’Occhio nascosto dei Sibillini. Amava anche il calcio e aveva giocato in diverse squadre del territorio. Centinaia e centinaia i messaggi di affetto per Lorenzo, che lascia nel dolore la moglie Silvia, l’amore della sua vita, i due bimbi, i genitori Silvia e Fabio e tantissime persone che gli volevano bene. Un ragazzo brillante, simpatico, amato da tutti. Il funerale si svolgerà sabato, alle 9.30, nella chiesa del Beato Francesco a Caldarola.