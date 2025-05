Lunaria prende il via con Ermal Meta

Sarà Ermal Meta ad aprire il cartellone di Lunaria, la rassegna estiva organizzata da Musicultura con il sostegno del Comune di Recanati. Il cantautore si esibirà sabato 2 agosto alle 21.30 in piazza Leopardi, in quello che sarà il suo unico concerto previsto nelle Marche per quest’anno. L’annuncio è arrivato ieri, dopo la presentazione ufficiale dell’intero programma della manifestazione, che come ogni estate animerà il centro storico con musica e cultura. I biglietti saranno disponibili da oggi alle 16 sulla piattaforma TicketOne, al prezzo di 15 euro (posto unico non numerato). "Ermal Meta è un artista autentico, capace di unire talento e sensibilità – ha commentato Ezio Nannipieri, direttore artistico di Musicultura –. Siamo felici di accoglierlo per la prima volta a Lunaria, nella magica cornice di piazza Leopardi". Grande soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale: "Recanati è la città ideale per ospitare un artista come Meta – ha dichiarato il sindaco Pepa –. Sarà una serata speciale, nel segno della musica e della bellezza". "Partiamo dalla fine – ha aggiunto l’assessore alla cultura Ettore Pelati – annunciando l’evento conclusivo del 2 agosto. Lunaria conferma il suo ruolo di appuntamento di punta dell’estate recanatese, capace di richiamare pubblico e artisti da tutta Italia".