Migranti, un minore in carico al Comune a Civitanova: emergenza per gestione e accoglienza

Migranti minorenni non accompagnati che sbarcano sulle coste italiane, è emergenza per la loro gestione e servono strutture di accoglienza che le Prefetture di tutto il Paese stanno cercando, in collaborazione con i Comuni. Civitanova ne prenderà, al momento, in carico uno, su input del Ministero dell’interno, a seguito del problema dei numerosi sbarchi di extracomunitari. In proposito, il sindaco ha emesso una ordinanza per disporre che il ragazzino straniero venga accolto presso una struttura accreditata, ‘L’isola che non c’è’ di Fermo. La spesa verrà sostenuta dal Comune, che nel proprio bilancio ha un capitolo appositamente dedicato a questo settore, ovvero alla accoglienza dei minori per qualunque problema essi possano avere nell’ambito familiare e sociale. La collocazione dei minori non accompagnati è un’altra faccia dell’emergenza sbarchi con i dati del Viminale che registrano, ai primi di ottobre, quasi 135.000 persone arrivate sulle coste italiane, numeri più che raddoppiati rispetto a quelli di un anno fa. Di questi i minori non accompagnati sono 12.330 e c’è bisogno di strutture di accoglienza per bambini e adolescenti che i genitori hanno lasciato partire nella speranza di dare loro un futuro migliore.