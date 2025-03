Monachette, un giardino per gli studenti

Si è svolto l’incontro tra il sindaco Sandro Parcaroli, la presidente e il direttore generale di Erdis Marche (nella foto), rispettivamente Agnese Sacchi e Giovanni Pozzari. Sono emerse nuove proposte e iniziative volte a migliorare l’esperienza universitaria e la qualità della vita degli studenti a Macerata. Centrale è stata la proposta avanzata dal Comune e accolta favorevolmente dall’Erdis di rendere accessibile alla cittadinanza il giardino pensile dell’ex convento delle Monachette, oggetto di un importante intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione a studentato.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa. "La futura apertura del giardino, un tempo gestito dalle monache di clausura, rappresenta un’opportunità unica, non solo per gli studenti, ma anche per tutta la comunità – ha detto –. Offrire uno spazio verde e storico in un contesto universitario, contribuirà a rendere Macerata ancora più viva e accogliente, diventando un simbolo di come la città e l’Università possano crescere insieme".

Il progetto, infatti, non si limita ad affrontare il crescente bisogno di alloggi per gli studenti, ma arricchisce anche l’esperienza universitaria. Il giardino pensile sarà un elemento distintivo, un vero e proprio angolo di relax e socialità, in un contesto che favorisce la crescita culturale e il benessere della comunità.

"L’Università non è solo un luogo di studio, ma deve diventare parte integrante della vita della città - ha aggiunto la presidente Erdis Marche Sacchi –. Il giardino pensile sarà un luogo di incontro e di condivisione, nel cuore di una città che ha molto da offrire".

Giovanni Pozzari, direttore generale di Erdis Marche, ha introdotto la discussione sul potenziamento dei collegamenti di trasporto pubblico locale, in particolare per migliorare l’accesso degli studenti alle sedi dalla zona di via Indipendenza.