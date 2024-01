Morto il medico Franco Belluigi. Fu presidente nazionale dell’Avulss

Tolentino (Macerata), 2 gennaio 2024 – Tolentino in lutto per la morte di Franco Belluigi, medico molto apprezzato non solo dai suoi pazienti, che ha lasciato un segno indelebile ed è stata una figura di spicco per tutta la comunità. Belluigi aveva 88 anni.

Il sindaco Mauro Sclavi esprime tutta la sua commozione per la scomparsa di Belluigi e manifesta le proprie condoglianze personali, dell’amministrazione comunale e della città tutta alla moglie Lina Aliscioni e al figlio Andrea.

“Ricorderemo sempre Franco Belluigi – ha detto Sclavi -, un medico che è stato sempre al fianco dei suoi pazienti che ha seguito non solo dal punto di vista sanitario ma anche personale. Dotato di grande umanità ha contribuito fattivamente alla nascita di una nuova cultura assistenziale. Fondatore e presidente nazionale dell’Avulss, ha formato tanti volontari che, ancora oggi, sono vicini e aiutano tante persone che soffrono e che sono sole, svolgendo una meritoria opera all’interno degli ospedali e delle case di riposo”.

“Nella nostra Tolentino è sempre stato punto di riferimento nei servizi sociali e sanitari, dando un apporto sempre costruttivo e volto ad essere di ausilio a chi si trova in situazioni di necessità. Ha partecipato attivamente alle attività associazionistiche e onlus cittadine. Stimato professionista si è distinto per le sue alte doti morali. E’ stato anche il primo presidente dell’Associazione Filelfiani e presidente del Rotary Club Tolentino”.

Il funerale verrà celebrato giovedì 4 gennaio, alle 10.30, nella Basilica di San Nicola.