Neve e gelo a Macerata e provincia: scuole chiuse, ecco dove

Camerino

Neve a Fermo e provincia: scuole chiuse in molti comuni

Per approfondire:

Macerata, 9 febbraio 2023 – Spolverata in pianura, diversi Comuni per oggi, in base alle previsioni, hanno scelto di tenere le scuole chiuse.

Tra questi, oltre alla città ducale, San Ginesio, Tolentino, Mogliano. “A causa delle nevicate di questa notte, per le difficoltà di trasporto, anche da parte degli altri Comuni, per evitare pericoli agli studenti e ai docenti che si devono recare nei plessi scolastici oggi tutte le scuole di ogni ordine e grado dell'istituto comprensivo, a Colmurano, Loro Piceno e Urbisaglia resteranno chiuse”, ha spiegato il Comune di Urbisaglia.

Di concerto con i sindaci dei 5 Comuni (Belforte, Caldarola, Camporotondo, Cessapalombo e Serrapetrona) e la dirigente scolastica, anche le scuole e l’asilo nido sono rimasti chiusi.

Non sono stati registrati, per ora, particolari disagi alla viabilità.