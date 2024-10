Ordinazione diaconale in cattedrale per Mattia, Carlos e Gianmarco

Si è svolta mercoledì in cattedrale l’ordinazione diaconale per Mattia Sagripanti, Carlos Arturo Berrio Lara e Gianmarco Paoletti, presieduta dal vescovo Nazzareno Marconi insieme all’arcivescovo di Fermo, Rocco Pennacchio e al vescovo di Teramo, Lorenzo Leuzzi. Mattia, Carlos Arturo e Gianmarco stanno compiendo gli studi per diventare presbiteri al seminario diocesano missionario di Macerata. Nato e cresciuto tra Mogliano e Corridonia, 28 anni, Sagripanti ha vissuto un periodo di missione in Oriente, tra Macao, Taiwan e Hong Kong. Dopo l’ordinazione verrà incardinato nella Diocesi di Fermo. Berrio Lara, classe 1996, colombiano, sarà incardinato a Macerata. Paoletti compirà 29 anni il 26 ottobre: nato a Giulianova, dopo la formazione, è stato inviato in missione in Irlanda. Verrà incardinato nella Diocesi di Teramo.