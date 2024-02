Paris propone uno show di magia e comicità

Riflettori puntati sulla magia e la comicità di Andrea Paris protagonista del nuovo spettacolo "Apparis Scomparis" in programma domani alle 21,15 al teatro Gasparrini di Appignano. Il noto attore e mago, divenuto famoso al grande pubblico con le trasmissioni televisive "Italia’s Got Talent" e "Tu si que vales", coinvolgerà i presenti con prestidigitazione e mentalismo in una escalation di ritmo e di comicità. Un magic comedy show dove il pubblico sarà il vero protagonista. "Mi sento un ‘prestigiattore’ – ha detto Andrea Paris - uso la magia per intrattenere. Il mio punto di forza è rendere un numero, che per molti sembra difficile, il più facile possibile". L’atteso spettacolo "Apparis Scomparis" di Andrea Paris è il secondo appuntamento della stagione teatrale del Comune di Appignano che si protrarrà fino al prossimo 18 maggio. Tra gli altri spettacoli più attesi ricordiamo il prossimo 13 aprile "Scoop – Donna sapiens" il nuovo show di Giobbe Covatta.