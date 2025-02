Progetto città cardioprotetta. Ecco i defibrillatori nei quartieri

Due nuovi totem dotati di defibrillatori sono stati installati nei quartieri Vergini e Corneto a Macerata. Il progetto di città cardioprotetta, promosso dall’associazione Cives Odv, presieduta di Sistino Tamagnini, e dall’associazione Unbeatables di Simone Ambrosi, con il patrocinio del Comune, è fra le iniziative per la campagna "Una scossa al cuore" è finalizzata all’installazione di defibrillatori salvavita in luoghi strategici per fare di Macerata una città cardioprotetta. L’iniziativa è partita da Cives che, tramite una raccolta fondi organizzata da "Unbeatables", ha voluto l’installazione dei defibrillatori.

Ai primi tre totem, posizionati a settembre in via Natali a Sforzacosta e nelle piazze delle chiese di Piediripa e di Villa Potenza, sono stati aggiunti quello alle Vergini ai giardini Geppino Micheletti donato dal dottor Francesco Pellone, direttore di Chirurgia interventistica all’ospedale di Macerata, e quello sul piazzale Vittime del terrorismo a Corneto, voluto da un donatore che ha perso il padre a causa di un arresto cardiaco e ha voluto ricordarlo con la generosità di questo gesto, preferendo restare anonimo. "Un ringraziamento ai donatori per aver contributo a questo importante gesto che permette di salvare vite umane e un grazie a tutti coloro che hanno permesso l’installazione dei totem; speriamo che questo gesto sia da esempio per molti altri – hanno detto il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore alla sicurezza e alla protezione civile Paolo Renna scoprendo i totem –, è importante creare una rete di protezione nelle comunità per abbattere l’inaccettabile numero di decessi causati dall’arresto cardiaco ed è fondamentale che le persone siano formate in maniera adeguata".

A seguito dell’installazione dei totem e al fine di consentire alla popolazione di conoscere alcune pratiche salvavita, verrà avviato un programma di giornate informative, gestito e coordinato da Cives Macerata e rivolto ai cittadini, sul funzionamento del sistema dell’emergenza Sanitaria 112 su come riconoscere un arresto cardiaco e come comportarsi di conseguenza (per avere informazioni è possibile contattare l’associazione Cives alla mail macerata@cives-odv.org). È inoltre possibile contribuire al progetto "Una scossa al cuore" consultando il link https://unbeatables.it/una-scossa-al-cuore-macerata-cardioprotetta/ o scrivendo una mail a president@unbeatables.it.