Macerata, protesta coi libri in mano alla biblioteca. "Dateci tempi certi sulla riapertura"

Potenza Picena (Macerata), 26 febbraio 2024 – “Vogliamo tempi certi sulla riapertura della biblioteca comunale, che deve assolutamente rimanere qui nel centro storico". A dirlo con il megafono in mano è stata Silvia Riccobelli, portavoce del gruppo di cittadini che ieri mattina ha organizzato un flash mob in piazza Matteotti, a Potenza Picena, per protestare e chiedere di ripristinare subito il servizio della biblioteca di via Trento.

L’edificio era stato chiuso a fine dicembre dall’amministrazione comunale, per via di alcune criticità relative all’antincendio. E così sono state circa 150 le persone che hanno preso parte alla manifestazione, quasi tutte arrivate con un libro in mano per contestare la decisione del primo cittadino Noemi Tartabini.

A partecipare c’erano poi le forze d’opposizione, come il candidato sindaco del centrosinistra Mario Morgoni, accompagnato dai membri della sua coalizione, dai consiglieri comunali del Pd Simona Galié e Valentina Campugiani, oltreché Stefano Mezzasoma (capogruppo del Movimento 5 Stelle). E non sono mancati nemmeno gli esponenti del Comitato per il centro civico Porto Potenza e quelli della locale scuola d’italiano per stranieri.

Sotto l’occhio vigile della polizia locale e dei carabinieri, i cittadini si sono radunati sotto al municipio e hanno preso parola, prima di farsi una foto di gruppo e alzare insieme i libri che avevano in mano. "Vogliamo che il sindaco Tartabini convochi un assemblea sulla questione – ha sottolineato Riccobelli -, cosa che avrebbe dovuto fare prima della chiusura. Abbiamo il diritto a essere coinvolti nella gestione degli spazi pubblici, perché i soldi sono i nostri. Inoltre, serve una sala lettura pure a Porto Potenza".

Perciò, si sono diretti in via Trento davanti alla sede biblioteca e lì hanno depositato a terra – in modo simbolico – i libri. "Vogliamo avere dal Comune le carte sulla relazione effettuate nello stabile – ha concluso Stefano Carlcetti – per capire meglio le problematiche antincendio, che non sono di certo gravi. Anzi, ci vorrebbe poco per risolverle e riaprire la biblioteca. La vicenda non deve scivolare nel silenzio". Intanto, sono oltre 1.100 le firme raccolte grazie alla petizione lanciata online su Change.org per chiedere la riapertura della biblioteca, che si sommano alle altre 300 prese a mano.