Recanatese, Bellusci out per un mese e mezzo

Giuseppe Bellusci, 35enne difensore della Recanatese uscito per infortunio nelle battute finali del match di domenica scorsa a Senigallia, si è sottoposto nel pomeriggio di ieri ad un’ecografia per accertare l’entità del problema muscolare accusato al "Bianchelli" e chiaramente, oltre allo stesso calciatore, tutto l’ambiente è in ansia per conoscere quali saranno i tempi di recupero.

In casi come questi, va detto preliminarmente, ogni ottimismo appare inopportuno e forse fuori luogo, ed è saggio prevedere una prognosi di almeno un mese e mezzo. Se così fosse, anzi, ci si potrebbe ritenere soddisfatti e dalla società, in attesa dell’attesissimo referto, ci si limita a commentare, laconicamente che "ci vorrà del tempo". Insomma l’ennesima tegola di questa stagione, sin qui, disgraziatissima, da questo punto di vista e non solo e che sta mettendo a dura prova le doti di passione e pazienza dei dirigenti. In difesa ed in attacco il mister Lorenzo Bilò (promosso dalla panchina della Juniores) sta semplicemente facendo la conta dei disponibili e nel reparto arretrato, al momento, si può contare sui soli Edoardo Ferrante e Cusumano, oltre ai giovani Marchegiani e Bruzzechesse, quest’ultimo sinora impiegato, tra l’altro, molto raramente.

Bisogna fare di necessità virtù ed è un refrain che va avanti praticamente da fine agosto, confidando anche nell’entusiasmo dei ragazzi, giocoforza gettati nell’agone agonistico senza nessuna remora. Sullo sfondo si avvicina il match allo stadio Tubaldi contro l’Isernia, matricola di questo campionato ma che sin qui ha tenuto un ottimo ruolino di marcia anche superiore alle aspettative con 16 punti frutto di 4 vittorie, altrettanti pareggi e 3 sconfitte. I molisani sono stati messi davvero sotto solo dal rullo compressore Sambenedettese, mentre in trasferta è stato letteralmente epico il loro successo a Sora dove, in svantaggio 3-0, sono riusciti a rimontare, siglando quattro reti nel secondo tempo e coronando la performance al 94’ con un gol di Pettorossi.

Anche in altre circostanze poi sono riusciti a sbrogliare matasse complicate nei minuti di recupero, a testimonianza che carattere ed attributi non fanno difetto ai ragazzi guidati in panchina da Domenico Farrocco confermato, non poteva essere altrimenti, dopo il trionfale torneo di Eccellenza dello scorso anno, vinto con 26 vittorie su 30 partite e lo straordinario score di 114 reti realizzate. Un ostacolo tosto per la Recanatese, tanto per cambiare.