Redditi, ecco la classifica in giunta. Parcaroli al top, segue Marchiori

L’inizio del nuovo anno segna, come tradizione, la pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi di sindaco, assessori e consiglieri comunali, in ottemperanza alla legge sulla trasparenza che impone l’obbligo di pubblicazione di questi dati per chi ricopre incarichi pubblici. Il sito del Comune di Macerata è in continuo aggiornamento e, proprio in questi giorni, sono state rese note le dichiarazioni dei componenti della giunta. Anche per il 2023 (redditi sono quindi riferiti al 2022) a guidare la classifica dei "Paperoni" in Comune è il sindaco e imprenditore della Juice (ex MedStore) Sandro Parcaroli che ha dichiarato un imponibile (reddito complessivo al netto delle spese deducibili) di 226.921 euro, in calo rispetto al 2021 quando aveva dichiarato oltre 257mila euro. Sul secondo gradino del podio l’assessore ai Lavori pubblici, l’avvocato Andrea Marchiori con 87.287 euro, mentre al terzo posto si piazza l’assessore all’Urbanistica, l’architetto Silvano Iommi, con 81.768 euro.

Prima tra le donne, l’assessore al Bilancio, la commercialista Oriana Piccioni, che ha dichiarato un reddito imponibile di 65.128, mentre il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali, la professoressa Francesca D’Alessandro 59.226 euro. Si scende sotto i 50mila euro annui, per gli altri cinque assessori rimasti. L’assessore allo Sviluppo economico e all’ambiente, Laura Laviano, ha dichiarato 48.922 euro; l’assessore allo Sport e al turismo, l’avvocato Riccardo Sacchi 47.383 euro; l’assessore alla Cultura e all’istruzione, Katiuscia Cassetta, 47.383 euro e l’assessore alla Sicurezza e al decoro, Paolo Renna, 47.032 euro. Chiude la classifica dei redditi l’assessore ai Servizi amministrativi, l’avvocato Marco Caldarelli, con un imponibile di 46.910 euro. Da considerare che negli ultimi anni le indennità di funzione di sindaco e assessori sono salite, in base a una legge dello Stato. Rimanendo al 2022, il lordo di Parcaroli ammontava a 65.806 euro, quello del vicesindaco D’Alessandro a 49.355 euro (poco meno di 5mila euro al mese). Per gli assessori, infine, lo stipendio annuale è salito nel 2022 a 39.486 lordi (poco meno di 4mila euro al mese). Quest’anno si arriverà a quasi 10mila euro lordi al mese per il sindaco, 7.500 per la vice e 5.796 per assessori e presidente del consiglio comunale.

re. ma.