Restauro delle mura, la procedura va avanti

Il Comune di Recanati va avanti, a tappe forzate – per rispettare i tempi previsti dalle procedure – per concludere l’appalto per i lavori di riqualificazione e valorizzazione delle mura sforzesche - Parco dei torrioni, fiducioso di una soluzione positiva del ricorso al Tar Marche promosso dal Comune di Pesaro per l’annullamento della graduatoria dei finanziamenti regionali. Come si ricorderà, l’amministrazione comunale si è vista finanziare a fondo perduto dalla Regione, con 500mila euro, il progetto dal costo complessivo di 625mila euro, per il restauro estetico e conservativo delle mura sforzesche e del Parco dei torrioni, inclusi i camminamenti verso mare e gli spazi destinati alla vita pubblica cittadina correlati al complesso architettonico. Il dirigente dell’ufficio tecnico ha dato avvio alla procedura selettiva per l’individuazione della ditta a cui affidare i lavori, mentre la ragioneria ha perfezionato la pratica del mutuo con Cassa deposito e prestiti di 125 mila euro. Nei giorni scorsi, infine, si è proceduto all’affidamento del servizio tecnico di direzione dei lavori all’architetto Diana Lapucci di Macerata per un compenso lordo complessivo di 20.280 euro. Si tratta di un primo importante intervento predisposto dalla giunta Pepa che riguarda un luogo di particolare interesse storico della città, dove si estendeva l’area dell’antico gioco del pallone" che vide anche la vittoria del giocatore Carlo Didimi, a cui Giacomo Leopardi dedicò la lirica "A un vincitore nel pallone", oggi trasformata in un parco pubblico. "Il progetto vede quest’anno in prima linea il restauro conservativo delle mura e dei torrioni, per garantire la resistenza degli stessi al passare del tempo, e la riqualificazione della luce architetturale delle mura che ne metterà in risalto la bellezza e aumenterà anche la sicurezza della zona, rendendola più accogliente e vivibile anche nelle ore notturne – spiega il vicesindaco Roberto Bartomeoli – . L’intervento prevede anche la messa in sicurezza dei camminamenti, grazie ad apposite balaustre che permetteranno ai visitatori di godere del favoloso panorama offerto dai torrioni".

Antonio Tubaldi