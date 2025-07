Rischia di affogare per una buca. Anziana salvata da due bagnanti

Un’anziana stava facendo il bagno in mare a Porto Recanati, ma ha messo il piede su una buca e, senza più l’appoggio sul fondo, ha iniziato ad annaspare nell’acqua. Per fortuna sono intervenuti due bagnanti, che si erano accorti di quanto stava succedendo e l’hanno soccorsa tempestivamente, tirandola fuori dall’acqua ed evitando il peggio. Alla fine è arrivato il personale del 118 che ha trasportato la donna – una portorecanatese di 81 anni – all’ospedale di Civitanova.

L’episodio è avvenuto ieri mattina, a Porto Recanati. Intorno alle 7.15, l’81enne si trovava sulla spiaggia dello stabilimento balneare Oasi, situato sul lungomare Marinai d’Italia. A un certo punto è entrata in acqua e si è messa a passeggiare, non troppo distante dalla battigia. Tuttavia, senza accorgersene, l’anziana è arrivata in una zona dove c’era una buca e subito ha perso l’equilibrio. Così l’81enne è stata trascinata sotto l’acqua e ha rischiato seriamente di affogare, senza riuscire a risalire. Proprio lì vicino però, per fortuna, c’erano altri due bagnanti che immediatamente hanno notato la scena e non sono rimasti con le mani in mano. Infatti senza perdere tempo si sono mossi per soccorrere l’81enne, e sono riusciti ad afferrarla mentre annaspava. Poi, senza perdere tempo, l’hanno portata fuori dall’acqua.

Viste le condizioni dell’anziana, è stato allertato il 118. Sul posto sono giunte l’ambulanza della Croce Rossa di Porto Recanati e quella medicalizzata da Recanati. Gli operatori sanitari hanno prestato sul posto le prime cure del caso all’81enne, per sincerarsi che fosse in grado di spostarsi. E successivamente l’hanno caricata in ambulanza per portarla, in codice rosso, al pronto soccorso civitanovese.

Giorgio Giannaccini