Trentenne di Civitanova in difficoltà: salvato in elicottero sul Monte Vettore

Trentenne civitanovese in diffocoltà sul Monte Vettore. Sbaglia sentiero e si ritrova in un punto pericoloso. Ma, preoccupato, chiamata subito i soccorsi. È successo ieri mattina alle 7.30, quando la stazione di Ascoli del Soccorso Alpino e Speleologico Marche è stata allertata dallo stesso escursionista. Il 30enne era finito in una zona molto impervia con salti di roccia, sul versante di Montegallo, in provincia di Ascoli. Una squadra con due tecnici è partita a piedi da Forca di Presta, raggiungendo l’uomo in difficoltà dopo circa due ore di salita, mentre l’elicottero dei vigili del fuoco tentava l’avvicinamento, reso impossibile a causa del forte vento. Contestualmente è stato richiesto supporto al Centro Operazioni Aerospaziali dell’Aeronautica Militare, che ha inviato sul posto un elicottero HH-139B del 15° Stormo di Cervia, il quale è riuscito a recuperare l’escursionista e i due tecnici. L’intervento è andato per le lunghe, visto il peggioramento del clima. L’operazione si è conclusa intorno alle 14.15 con il salvataggio del trentenne.