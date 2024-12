Sbanda con l’auto e urta il guardrail lungo la statale. Poi si schianta contro la pensilina del bus

Perde il controllo dell’auto, si schianta contro il guardrail, all’altezza della rotatoria "Sì con Te" e termina la sua corsa contro la pensilina dell’autobus, dalla parte opposta. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 7.45, lungo la statale Adriatica, davanti alla rotatoria già teatro di diversi incidenti.

Per cause in corso di accertamento, una donna di 61 anni, residente nell’Anconetano, era al volante della sua Honda Jazz quando ha perso il controllo del mezzo, mentre percorreva la strada da nord verso il centro di Civitanova. Prima ha urtato il guardrail sulla destra poi, secondo una prima ricostruzione, ha attraversato lo spartitraffico centrale e ha finito la sua corsa andando a urtare la pensilina della fermata dell’autobus, dalla parte opposta. Sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi del 118 e della Croce Verde e i vigili del fuoco. La 61enne, dopo le prime cure del caso, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta, per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Era ferita. Le sue condizioni non sarebbero gravi, almeno secondo i primi riscontri.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto e chiarire cause e responsabilità.

Lo scorso 14 dicembre, alle 3 di notte, un automobilista ubriaco aveva imboccato la rotatoria e la vettura si era ribaltata, restando in bilico su una fiancata.

