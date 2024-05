Scontro all’incrocio. Sfondata una recinzione e danni alle auto in sosta

Scontro all’incrocio, un’auto sfonda una recinzione e in due finiscono all’ospedale. Spettacolare incidente, per fortuna senza conseguenze troppo serie, la mattina del Primo maggio. Intorno alle 8, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, tra via Friuli e via Sicilia si sono scontrate una Polo condotta da un ragazzo e una Panda guidata da una donna. La Polo ha sfondato la recinzione tra il marciapiede e una zona verde, e la Panda ha urtato le auto in sosta. Sul posto 118, Croce Verde e pompieri.