Dallo spaccio ai furti, duemila denunciati a Macerata. Aumentano le truffe

Macerata, 5 giugno 2024 Lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti con chili e chili di droga sequestrata, tra cocaina, marijuana, hashish e eroina e un impegno a tutelare, in ogni modo, le donne vittime di violenza, consegnando alla legge gli aguzzini.

Questo e tanto altro ha fatto l’Arma dei carabinieri nel periodo che va dal 1 giugno 2023 al 31 maggio di quest’anno. Il bilancio è stato fatto in occasione del 210 anni dalla fondazione dell’Arma dei carabinieri. Oggi alle 11, in piazza Vittorio Veneto, la cerimonia alla presenza delle autorità e della cittadinanza. Alle 10.30 deposizione di un omaggio floreale presso la targa, posta all’interno del Comando, in memoria del Maggiore Pasquale Infelisi, Medaglia di Bronzo al Valor Militare. Verrà schierata una compagnia di formazione al comando del Tenente Cristian Mucci, Comandante del Nucleo operativo e Radiomobile di Civitanova, composta da un plotone in uniforme storica, dai Comandanti di Stazione, un’aliquota in uniforme da Ordine Pubblico, una di Carabinieri Forestali, aliquote dei Reparti Speciali (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Ancona, Nucleo Ispettorato del Lavoro di Macerata), militari motociclisti e della Sezione Autoradio. Il Comandante Provinciale, colonnello Nicola Candido, celebrerà la ricorrenza, quindi seguirà il conferimento delle onorificenze e ricompense ai militari che si sono distinti in operazioni di servizio.

La cerimonia sarà accompagnata dalle musiche dell’Orchestra di Fiati “Insieme per gli altri”, diretta dal maestro Emiliano Bastari. La ricorrenza è anche occasione di riflessione sui risultati conseguiti. Nel periodo in esame il Comando ha perseguito 6.266 reati di cui 2.134 scoperti, denunciando 2.134 persone e 201 arrestate. L’Arma, rispetto al totale dei reati registrati in provincia, ha proceduto per l’84% dei reati, per il 90,3% dei furti, per il 68,4% delle rapine, per l’87,2 % delle truffe, per il 58,5% dei reati legati allo spaccio.

I numeri

Significativa l’attività delle Stazioni Carabinieri che nel periodo hanno denunciato 1.733 persone, effettuato 156 arresti, perseguito 6081 reati, di cui 1550 scoperti. Accertati 76 reati di spaccio, con 47 arresti e 106 denunce, mentre altre 236 persone segnalate per uso personale. Sequestrati, nel complesso, 62,6 chili di hashish, 4,9 di marijuana, 496 di cocaina, 112 di eroina, 36 di anfetamine. Accertati 2020 furti, 244 scoperti, con 71 persone arrestate e 278 denunciate. Le rapine sono 26, di cui 19 scoperte, con 24 persone arrestate e 27 denunciate.

Aumentate le truffe ai danni di anziani. Inoltre, non sono mancate aggressioni e fatti di sangue, tra questi l’arresto di un operaio per tentato omicidio, per aver accoltellato un altro operaio, nel corso di una lite per futili motivi, a Pieve Torina. Denunce in serie anche nei confronti dei malviventi senza cuore che hanno messo a segno truffe ai danni di anziani. Controlli nei cantieri edili e sui luoghi di lavoro, accertando violazioni per sfruttamento del lavoro e di manodopera clandestina, intermediazione illecita, violazioni delle norme sul soggiorno degli stranieri. Particolare attenzione al contrasto della violenza di genere. Accertati 135 casi, 82 per maltrattamenti in famiglia, 41 per atti persecutori e 12 per violenza sessuale, commessi nei confronti di donne costrette a subire violenze e vessazioni da parte dei partner.

Denunciate 108 persone, 18 arrestate. Riflessione sui numeri ai domiciliari e per 21 misura dell’allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento.