Maxi sequestro di droga: arrestato giovane spacciatore che riforniva la costa

Macerata, 7 maggio 2024 – Una maxi operazione contro lo spaccio messa a segno dalla Squadra Mobile ha portato all’arresto di un 35enne residente in provincia e al sequestro di 58 chili di droga. Prosegue incessante l’attività della Squadra Mobile di Macerata, impegnata nel contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in città e in provincia. Nell’ambito di un servizio antidroga, ieri gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino italiano di 35 anni, residente in provincia, disoccupato, incensurato, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi. L’attività d’indagine trae origine dal costante controllo dell’attività di spaccio di pusher nella zona tra Civitanova e Macerata.

Il 35enne è stato intercettato ieri pomeriggio dai poliziotti in borghese, che lo tenevano d’occhio da parecchio tempo, in seguito a incessanti servizi di appostamento e pedinamenti. Durante la perquisizione effettuata nella sua abitazione, dopo il tentativo di sviare gli agenti indicando un luogo diverso da quello dove effettivamente viveva, all’interno del soggiorno sono stati rinvenuti e sequestrati diversi chili di hashish e marijuana, suddivisa panetti pronti per lo spaccio, per 58 chili in totale, di cui circa 53,5 kg di hashish e circa 4 kg di marijuana, oltre a 6.300 euro in contanti suddivisa in banconote di vario taglio, quale provento dell’attività di spaccio, strumentazione e materiale atto al confezionamento, e vari strumenti utilizzati dall’arrestato per il confezionamento della sostanza stupefacente, un coltello di 29 cm intriso di sostanza stupefacente, nonché una pistola scacciacani priva del tappo rosso, 48 proiettili a salve calibro 9 e 7 proiettili privi di innesco calibro 38, oltre che il sequestro del cellulare.

Al termine degli accertamenti l’arrestato è stato portato al carcere di Montacuto a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione condotta dai poliziotti della Squadra Mobile di Macerata è fra le più importanti degli ultimi anni, in considerazione dell’enorme quantitativo rinvenuto di sostanza stupefacente.