Centrale dello spaccio. Trenta chili di hashish e 24mila euro: due arresti

L’operazione è partita da Macerata, in seguito a una serie di indagini sullo spaccio di droga, e poi ha condotto i carabinieri in un’abitazione di Filottrano, che secondo i militari dell’Arma poteva essere utilizzato come deposito di sostanze stupefacenti. Lì è scattato il blitz. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato i due che erano intenti a prelevare alcuni pacchi dal bagagliaio di un’auto, che è risultata essere stata presa a noleggio, per poi trasportarli all’interno dell’abitazione. Al momento del controllo, nel bagagliaio dell’auto sono stati rinvenuti un borsone contenente 410 panetti di hashish, del peso complessivo di 20,50 chili e un pacchetto di cellophane contenente la somma in contanti di 24.260 euro.

A quel punto i carabinieri sono entrati nella casa, utilizzata dagli arrestati come deposito. Nell’abitazione i carabinieri hanno trovato anche un cane di razza pit bull dall’aspetto minaccioso. In casa i militari hanno scovato duecento panetti di hashish del peso di dieci chili, due pacchetti di cellophane contenenti 210 grammi di marijuana, un pacchetto contenente 50 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. I carabinieri hanno provveduto al sequestro dello stupefacente, del denaro, ritenuto provento dell’attività illecita, e dei telefoni cellulari usati dai due. Dopo le formalità di rito, l’uomo e la donna sono stati arrestati. Lui è stato rinchiuso nel carcere di Ancona, la donna nella casa circondariale di Pesaro, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.