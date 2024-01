Stalkera donna: finisce in carcere. In manette anche una 42enne

Allontanato dalla famiglia per maltrattamenti, sarebbe arrivato a Pollenza e qui avrebbe stalkerizzato una giovane donna della zona. Per questo ora si trova in carcere a Fermo un 45enne di origini napoletane. L’uomo era stato denunciato dalla moglie, per i comportamenti violenti contro di lei e i figli.

Il tribunale gli aveva dunque imposto di lasciare la casa e anche il Comune dove vivono i familiari, con l’affidamento in prova ai servizi sociali. L’uomo era arrivato così a Pollenza, dove però avrebbe messo in atto una serie di condotte anti giuridiche, e soprattutto avrebbe commesso degli atti persecutori contro una donna del posto. Tutto questo è stato segnalato dai carabinieri di Pollenza all’ufficio di sorveglianza di Macerata, e il magistrato ha dunque revocato l’affidamento in prova. Giovedì pomeriggio i carabinieri di Pollenza hanno rintracciato il 42enne e lo hanno portato in carcere a Fermo. Ed è finita in carcere anche una donna, una 42enne di origini romene, condannata per stalking: deve scontare la condanna definitiva a tre anni e un mese di reclusione. A rintracciarla sono stati i carabinieri della stazione di Corridonia, dove la donna abita. La 42enne è stata ritenuta responsabile di una serie di atti persecutori, commessi tra il luglio 2011 e l’ottobre 2013 a Corridonia. Ora che la sentenza è divenuta irrevocabile, su ordine della procura generale alla corte d’appello di Ancona, i carabinieri l’hanno rintracciata nella tarda mattinata del 29 dicembre, e l’hanno accompagnata nella casa circondariale di Forlì, dove potrà espiare la pena che le è stata inflitta.