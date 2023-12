Maceratese Osimana, scontri tra tifosi a fine partita. Ferito un poliziotto

Macerata, 11 dicembre 2023 – Tafferugli e momenti di tensione si sono registrati all’Helvia Recina prima del fischio d’inizio e alla fine della sfida tra Maceratese e Osimana, partita valida per il campionato di Eccellenza. Le tifoserie hanno certo più volte di entrare in contatto anche durante la gara.

C’è stato parecchio lavoro per le forze dell’ordine per riportare la calma e tra i contusi c’è anche un poliziotto. Poi, all’incirca a un quarto d’ora dalla fine della partita, alcuni tifosi dell’Osimana sono saliti sull’ultimo gradone della gradinata per osservare quanto stava succedendo sul piazzale antistante. I sostenitori ospiti, all’incirca un centinaio ha assistito alla partita, secondo la ricostruzione fatta, sarebbero stati oggetto di un lancio di bottiglie e sassi, per riportare la calma sono state effettuate anche alcune cariche. Durante il match sono scoppiati petardi molto rumorosi. Alla fine le forze dell’ordine sono riuscite a fare uscire i tifosi osimani che hanno così potuto fare ritorno a casa.

Nei giorni scorsi la polizia ha visionato anche i filmati relativi alle partita di Jesi disputata la settimana scorsa e sicuramente farà lo stesso in questa occasione per cui non c’è da sorprendersi se ci saranno dei provvedimenti qualora si riesca a identificare le persone coinvolte.

Tra l’altro il 21 dicembre Maceratese e Osimana si troveranno ancora di fronte in campo neutro per la finale di Coppa Italia di Eccellenza. Gli incidenti avvenuti ieri pomeriggio potrebbero avere un peso e a fine partita c’era chi ipotizzava la possibilità che si possa addirittura giocare a porte chiuse o in un impianto dove ci sia una divisione ancora più ferrea tra le opposte fazioni. Ci sono diverse ipotesi dove si possa disputare questa gara: si pensa a Recanati, Ancona e Senigallia.