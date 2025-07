Tassa sui rifiuti in aumento: "Un bonus in arrivo per le famiglie"

"L’incremento delle tariffe Tari è quantificabile in circa 31 euro per un nucleo familiare di tre persone che abita in un immobile di 100 metri quadrati. Per ridurre l’impatto sulle famiglie più in difficoltà, il Comune erogherà uno specifico contributo. È già in essere una riduzione della Tari del 30 per cento per i pensionati con Isee inferiore a 13mila euro, e ora è in fase di predisposizione anche un ulteriore bonus sociale che impatterà direttamente sulla tariffa con una riduzione del 25 per cento". Lo afferma Luca Strovegli, assessore al bilancio di Potenza Picena, dopo che nel consiglio comunale di lunedì sera sono state approvate le nuove tariffe Tari per il 2025.

"Queste purtroppo risentono degli effetti negativi sui costi di espletamento del servizio, con origini interne ed esterne – osserva Strovegli –. Le origini esterne derivano dalla necessità di individuare una nuova discarica che, a oggi, è in fase avanzata di studio con avviata procedura di valutazione ambientale strategica, dalla autorizzazione della terza vasca della discarica di Cingoli, che ci permetterà di non continuare a portare i rifiuti fuori provincia, e dal rinnovamento degli impianti di compostaggio e del trattamento meccanico biologico in programma nei prossimi due/tre anni".

Oltre a questo, l’assessore al bilancio potentino fornisce poi altri chiarimenti sulle cause che hanno portato agli aumenti della Tari. "Per quanto riguarda le origini interne – riprende ancora –, sono da ascrivere agli incrementi dei costi di approvvigionamento per sacchetti o carburante, nonché per i costi dell’energia elettrica. È degno di nota il tentativo da parte dell’organo amministrativo del Cosmari di iniziare a programmare investimenti e interventi attraverso un piano industriale di medio e lungo periodo".

Ma quelle relative al pagamento della Tari, precisa sempre l’assessore Strovegli, non sono le uniche misure di sostegno pensate dall’amministrazione comunale di recente: "Ricordo infatti che è in fase di predisposizione anche il bando per supportare le attività del centro storico, interessato dai lavori di rifacimento della piazza, che hanno subito una contrazione del fatturato".

Giorgio Giannaccini