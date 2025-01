Tolentino, auto vandalizzata in centro. Indagano i carabinieri

Tutte le gomme a terra, squarciate, e sulla fiancata la scritta "infame" col punteruolo. È stata ridotta così un’auto parcheggiata in piazza Mauruzi, a Tolentino, in pieno centro. Il mezzo appartiene a un giovane di origini straniere. I danneggiamenti dovrebbero essere avvenuti domenica sera. Ieri mattina l’auto ha attirato l’attenzione di curiosi e passanti. È stata sporta denuncia in caserma e le indagini sono in corso. Al vaglio degli inquirenti sono anche le immagini della videosorveglianza.