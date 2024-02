Tragedia in ospedale, bimbo muore subito dopo il parto

Civitanova (Macerata), 12 febbraio 2024 – Tragedia in sala parto all’ospedale di Civitanova, dove un bimbo è morto pochi minuti dopo il parto. Il fatto è successo la notte scorsa. La mamma – 36 anni – è stata presa in carico ieri sera all’inizio del travaglio. Poiché la situazione era in stallo, il medico ha deciso di procedere con un parto cesareo. Il piccolo (di 3,8 chili) però è nato “ipotonico”, con un ritmo cardiaco molto basso. Una circostanza che talvolta può capitare, ma in questo caso la situazione è precipitata.

I medici hanno così provato a rianimare il piccolo, ma non c’è stato nulla da fare. L’Ast – che ha espresso la sua vicinanza alla famiglia – ha disposto un’indagine interna per chiarire cosa sia accaduto, ma dall’ospedale fanno sapere che sono stati rispettati i normali protocolli. E’ stata disposta l’autopsia sul corpicino del piccolo. Il parto era considerato a rischio intermedio. Sotto choc la mamma, una donna di nazionalità marocchina, sposata con un civitanovese.