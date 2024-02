Luce e gas, come leggere le bollette per evitare fregature

Macerata, 23 febbraio 2024 – Momento critico per i consumatori, tra call center che chiamano di continuo per proporre nuovi contratti di luce e gas, e mille diverse opzioni e clausole. Ecco perché la Cna, dopo numerose segnalazioni, ha pensato a un vademecum su come leggere le bollette ed evitare fregature, e ha organizzato un incontro aperto a tutti, dove si potrà andare con la propria bolletta per capire come leggerla.

"Ognuno di noi riceve innumerevoli chiamate da presunti call center e un flusso incessante di email - conferma il direttore Cna Macerata Massimiliano Moriconi -. Talvolta, individui scorretti si aggirano anche per le città, pronti a tutto". Sfortunatamente, molti tentativi di frode hanno successo. "Riceviamo numerose segnalazioni dai nostri associati, che chiedono conferme sui contratti sottoscritti; spesso, si trovano ad affrontare bollette salate senza aver mai firmato nulla. Una situazione inaccettabile che provoca troppe vittime, tra anziani e giovani".

Vademecum di Cna per leggere le bollette di luce e gas ed evitare frodi

Così sul sito di Cna sono stati pubblicati i consigli per evitare le frodi più comuni. "Innanzitutto – precisa Moriconi - è essenziale non divulgare mai i propri dati personali. Dobbiamo trovare una scusa per interrompere la telefonata e richiamare il numero per verificarne l’autenticità. Inoltre, è fondamentale non dare mai il consenso verbale per evitare registrazioni fraudolente di nuovi contratti". In queste settimane, alcuni call center sfruttano la scarsa informazione legata al passaggio dal regime di fornitura tutelata a quello libero, giocando sulla paura di rimanere senza fornitore e, di conseguenza, senza luce e riscaldamento.

Su questo tema Cna ha organizzato un incontro pubblico con un esperto del settore per domani alle 10; l’incontro si terrà nella sede di Cna in via Zincone 20. Saranno presenti Giovanni Cesari (a destra nella foto insieme a Moriconi), esperto nel settore energetico e direttore di Tecniconsul Energia, e Sandro Simonetti, vice direttore del confidi Uni.Co. Macerata. I partecipanti potranno capire come leggere la bolletta e come districarsi tra contratti e fornitori. A margine dell’incontro sarà presentata una nuova convenzione che offrirà agli associati Cna uno sconto sulle bollette di gas e luce.