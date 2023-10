Dimore storiche 2023: dove andare nelle Marche

Macerata, 5 ottobre 2023 - La Biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata e Palazzo Castiglioni di Cingoli saranno protagonisti per le Marche sabato 7 ottobre di “Carte in dimora. Archivi e biblioteche: storie tra passato e futuro”.

Si tratta della seconda apertura nazionale di biblioteche e archivi privati, fondazioni e musei, promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI); affiancherà l’iniziativa “Domenica di carta”, promossa dal ministero della cultura, che da diversi anni organizza invece l’apertura di biblioteche pubbliche e archivi di Stato, prevista per il giorno successivo.

La biblioteca Castiglioni conservata alla Mozzi - Borgetti

Zoomando sulle Marche, si potranno ammirare due dimore, entrambe del Maceratese. Dopo l’apertura nel 2022 dell’archivio storico della famiglia Castiglioni, quest’anno l’ADSI presenta la biblioteca Castiglioni conservata alla Mozzi - Borgetti. Sarà aperta la sala che conserva i 17.000 volumi appartenuti alla famiglia di Papa Pio VIII, collocati in un’apposita sezione e la dottoressa Laura Mocchegiani ne illustrerà il contenuto. Interverranno il Soprintendente agli archivi e biblioteche Luigi Compagnoni e l’assessore alla cultura di Macerata Katuscia Cassetta. Orario visite gratuite e guidate dalle 9.30 alle 12.30. Per prenotazioni palazzocastiglioni@gmail.com. La Mozzi Borgetti è la storica biblioteca comunale di Macerata, in piazza Vittorio Veneto. È una delle biblioteche più importanti delle Marche e dell'intero Centro Italia: è dotata di oltre 350.000 volumi, fra cui oltre 10.000 manoscritti, 300 incunaboli e oltre 4.000 edizioni del XVI secolo. La fototeca, costituita come sezione specifica negli anni ‘70, contiene oltre 37.000 immagini, nonché 56.000 negativi su lastra di vetro che documentano prevalentemente la storia locale (eventi, personaggi, costume, urbanistica, monumenti, opere d’arte).

Palazzo Castiglioni

Invece a Cingoli sarà possibile visitare Palazzo Castiglioni, in corso Garibaldi. Orario visite gratuite e guidate dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 (per prenotazioni palazzocastiglionicingoli@gmail.com).

Il palazzo sorge lungo la via maggiore della città. È stato edificato alla fine del 1700 unendo due precedenti dimore, di cui rimane traccia nei due portoni d'ingresso gemelli. La facciata è stata notevolmente rimaneggiata a inizio Novecento per iniziativa del marchese Filippo Castiglioni che vi aggiunse il balcone con ringhiera in ferro battuto visibile anche oggi.

Gli ambienti del piano nobile evocano il prestigio della famiglia e conservano arredi e oggetti personali di Papa Pio VIII, qui nato. Di particolare pregio la sala della musica con nove cupole finemente decorate, così progettata per migliorare l'acustica dell'ambiente. La camera del Papa è ancora intatta con il suo mobilio originale e alcuni abiti appartenuti al Pontefice. Una sala è dedicata all’archivio di famiglia, uno dei più importanti della regione, che raccoglie atti dall'arrivo dei Castiglioni nel paese alla fine del 1500.