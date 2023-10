Dimore storiche aperte 2023, quali visitare in Emilia Romagna il 7 ottobre

Bologna, 5 ottobre 2023 - Nuovo appuntamento sabato 7 ottobre con Dimore Storiche Italiane. ‘Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro’ è la manifestazione nazionale promossa dall’Associazione e che affiancherà l’iniziativa del Ministero della Cultura ‘Domenica di Carta’ (prevista quest’anno per l’8 ottobre). Ecco il programma e quali dimore storiche dell’Emilia Romagna saranno aperte.

Dimore storiche in Festa: l’iniziativa

Con ‘Carte in Dimora’, l’appuntamento con Adsi, apriranno oltre 100 archivi e biblioteche storici privati in tutta Italia, con libri, carteggi e manoscritti di pregio. Visite a castelli, rocche e ville antiche che consentiranno al visitatore di viaggiare nella storia del nostro Paese, attraverso luoghi, tracce e personaggi del passato. “Gli archivi e le biblioteche storici privati - spiega l’Associazione Dimore Storiche Italiane - con le loro carte, libri e manoscritti, rappresentano la testimonianza tangibile dell’evoluzione dei territori e di come le dimore storiche siano un elemento fondamentale e imprescindibile del patrimonio culturale del nostro Paese, grazie anche alla loro presenza capillare e costante in ogni città, comune e borgo d’Italia, di cui non solo rappresentano la storia, ma possono e devono essere perni dello sviluppo sostenibile dei territori che rappresentano, il loro futuro”.

Dimore storiche: ecco quelle aperte il 7 ottobre in Emilia Romagna

Bologna

Villa Marana - La residenza di Francesco Molinari Pradelli (Bologna) e Palazzo Bentivoglio (Bologna).

Parma

Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (Parma); Palazzo Tarasconi (Parma) e Villa Paveri Fontana (Parma).

Piacenza

Castello della Maggia di Gariga (Piacenza) e Palazzo Casati (Piacenza).

Reggio Emilia

Casino di Sopra o ‘Casino di Bellaria’ (Reggio Emilia) e Casino di Sotto (Reggio Emilia).

Forlì Cesena

Biblioteca Musicalia - Ammi (Forlì Cesena) e Casa dell’Upupa - Associazione nazionale Case della Memoria (Forlì Cesena).

Rimini

Un Nido di Passeri Associazione nazionale Case della Memoria (Rimini).

Ecco come prenotare

Per le prenotazioni accedere al sito delle Associazioni dimore storiche italiane