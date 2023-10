Palazzo Bentivoglio e Villa Marana. Si riaprono le dimore storiche

Uno dei compiti delle Dimore storiche è quello di ricordare e mantenere intatto il nostro patrimonio artistico sia concretamente che storicamente. Un’occasione straordinaria è offerta sabato 7 ottobre con la seconda edizione di Carte in dimora. Archivi e biblioteche: storie tra passato e futuro evento organizzato dall’Associazione nella Giornata Nazionale delle Dimore Storiche (Adsi) rinviata lo scorso 21 maggio per alluvione. Verranno aperti due luoghi di valore storico: Palazzo Bentivoglio (via Belle Arti 8) a Bologna e Villa Marana a Castenaso.

"Questo appuntamento – precisa Beatrice Fontaine, presidente delle Dimore Storiche – vuole sottolineare come questi luoghi custodiscano archivi e biblioteche che, attraverso le proprie carte, libri e manoscritti, rappresentano la testimonianza tangibile della storia dei territori in cui sono collocate e non solo. I proprietari li mettono a disposizione gratuitamente. Le dimore private sono beni custoditi e valorizzati dai proprietari attorno alle quali è possibile sviluppare iniziative di turismo esperienziale e favorire la crescita dei borghi, dei paesi e delle città in cui si trovano. La loro presenza è fondamentale per sostenere diverse filiere: da quella artigiana, in particolare del restauro, a quella del turismo con ricadute positive su ristorazione, convegni ed eventi".

Palazzo Bentivoglio ospiterà in una delle sale la presentazione del libro di Riccardo Ferniani, Contessa Adele. Viaggio sentimentale. Nel romanzo viene raccontata la storia di un ragazzo che, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, rivive momenti e ricordi della propria giovinezza intrecciati con la storia del casato. Si tratta di un viaggio sentimentale che riporta alla mente immagini di una vita rurale oramai perduta, così come quella nelle ville e nei palazzi nobiliari.

A Castenaso sarà possibile ammirare Villa Marana, preziosa abitazione privata con il parco del grande direttore d’orchestra Francesco Molinari Pradelli, ora degli eredi. Si potrà apprezzare la prestigiosa collezione d’arte italiana del sei – settecento, costituita da Pradelli durante i suoi viaggi di lavoro.

Gli orari delle visite guidate, condotte da esperti sono: ore 10 -11.30; 11.30 – 13; 16 – 17.30; 17.30 – 19. Obbligatoria la prenotazione in entrambi gli eventi. Info www.associazionedimorestoricheitaliane.itcarte-in-dimora-2023; ADSI; Daniele Mattioli 3280552297.