Marche: 10 concerti da non perdere nel 2025

Ancona, 2 gennaio 2025 - Nuovo anno, nuove esperienze. In arrivo con il 2025 ci sono i dieci concerti da non perdere nelle Marche. Dopo il periodo buio del Covid-19, i grandi show hanno ripopolato i calendari di teatri e arene e si preparano anche nel nuovo anno a trasportare il pubblico dal pop di Zucchero e di Carmen Consoli alla vivacità di Jovanotti, passando per le straordinarie voci di Gianna Nannini, Diodato e Alessandra Amoroso. Ecco quindi gli appuntamenti nelle Marche da segnare in agenda per il 2025.