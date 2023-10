Linea Verde fa tappa nelle Marche: ecco dove e quando

Ancona, 12 ottobre 2023 - Linea Verde sbarca nelle Marche per raccontare il territorio e le sue eccellenze. Telecamere accese da martedì 17 a venerdì 20 ottobre. Le riprese girate in questi giorni andranno poi in onda domenica 5 novembre alle 12.20 su Rai 1.

Una vetrina importante per far scoprire le bellezze che caratterizzano la regione e valorizzare l'intero territorio. Il programma è condotto da Peppone, Livio Beshir, Margherita Granbassi. Linea Verde da oltre mezzo secolo racconta l'agricoltura italiana e le sue eccellenze, il territorio e il reparto enogastronomico ed agroalimentare, colonne portanti dell'economia nazionale.

Telecamere accese, ecco dove e quando

1) Martedì 17 riprese la mattina a Urbino con un occhio a una delle eccellenze del territorio: la Casciotta; il pomeriggio a Sassocorvaro

2) Mercoledì 18 tappa alla Gola del Furlo in mattinata, nel pomeriggio a Jesi

3) Giovedì 19 la meta sarà Acqualagna: mattinata alla scoperta della città, pomeriggio dedicato alla ricerca dei tartufi assieme ai cani addestrati

4) Venerdì 20 ultima tappa: riprese a Piobbico, nella puntata si racconterà anche degli ultimi due carbonari rimasti che spiegheranno come fare il carbone

La messa in onda

Le puntate non seguiranno l’ordine delle riprese: si partirà con la messa in onda delle immagini dedicate alla Gola del Furlo; ultima puntata sarà quella dedicata a Jesi.