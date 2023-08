La Rai a Rimini

Linea Verde Life, Origini e Linea Blu: telecamere Rai alla scoperta di Rimini. La nuova stagione di Linea Verde Life, viaggio televisivo lungo lo Stivale, al via con una puntata dedicata a Rimini e ai suoi dintorni raccontando, in un’epoca di transizione ecologica, il territorio, la sua storia, le sue eccellenze e il lavoro che è stato fatto in questi anni attorno all’ampio e fondamentale tema della sostenibilità. La troupe di Linea Verde è in questi giorni a Rimini, fra la piazza sull’acqua con il bimillenario ponte di Tiberio, il Parco del mare, le piste ciclabili e il Bike Park, per registrare la puntata che andrà in onda sabato 16 settembre alle 12.20 su Rai 1. Conduttrici

Elisa Isoardi e Monica Caradonna. Nei prossimi giorni toccherà a Origini e Linea Blu.